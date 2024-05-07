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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 7 MAYIS 2024 || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±?

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 7 MAYIS 2024 || Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ kazandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 07, 2024 15:37

Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n tavuklu krep bÃ¶reÄŸi tarifi yapÄ±ldÄ±. Gelinim Mutfakta yeni bÃ¶lÃ¼m yine tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve tarifleriyle merak ediliyor. BugÃ¼n Seda ve Zeynep arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼nÃ¼n sonunda ise Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi aÃ§Ä±klandÄ±. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 7 MayÄ±s 2024

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Gelinim Mutfakta bugÃ¼n yeni yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± ile rekabeti artÄ±rdÄ±.Â BaÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altÄ±n bilezik Ã¶dÃ¼l veren yarÄ±ÅŸma programÄ± kasasÄ±ndaki diÄŸer bilezikleri vermek iÃ§in kendisine gÃ¼venen gelin ve kaynana adaylarÄ±nÄ± arÄ±yor! Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyreÄŸi kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu 7 MayÄ±s 2024 Pazartesi

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 7 MAYIS 2024 || Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ kazandÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA BUGÃœN KÄ°M KAZANDI, Ã‡EYREK ALTINI KÄ°M ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi Zeynep oldu. Zeynep ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã§eyreÄŸi alarak Ã¶nemli bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ oldu.Â 

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 7 MAYIS 2024 || Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ kazandÄ±

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM)

ZEYNEP- 21

DAMLA - 17

SEDA- 13

Ã–ZGE - 7

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