GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 MAYIS 2024 || Kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta bugün haftanın finaline bir gün kala heyecan artmaya vaşladı. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Yarın muhteşem finalde bilezikler sahibini bulacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 9 Mayıs 2024

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Damla ve Zeynep kuraya kaldı.

Özge ise eksi 2 ceza puanı aldı. Kura sonucunda Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 MAYIS 2024

DAMLA - 17

ZEYNEP- 17

SEDA- 15

ÖZGE - 5