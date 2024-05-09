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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 MAYIS 2024 || Kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 MAYIS 2024 || Kuraya kaldı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 15:43

Gelinim Mutfakta günün birincisi gün sonunda belli oldu. Gelinim Mutfakta yeni bölüm yine tartışmaları ve tarifleriyle haftanın tam ortasında rekabeti artırarak devam ediyor. Gelinim Mutfakta'da bugün yine eksi 2 'ler havada uçuştu. Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024

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Gelinim Mutfakta bugün haftanın finaline bir gün kala heyecan artmaya vaşladı. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Yarın muhteşem finalde bilezikler sahibini bulacak.  Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 9 Mayıs 2024 

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU

Gelinim Mutfakta'da bugün Damla ve Zeynep kuraya kaldı. 

Özge ise eksi 2 ceza puanı aldı. Kura sonucunda Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.  

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 MAYIS 2024 || Kuraya kaldı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 MAYIS 2024

DAMLA - 17

ZEYNEP- 17

SEDA- 15

ÖZGE - 5

 

 

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