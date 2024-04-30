GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 NİSAN 2024 || 4 geline birden ceza puanı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın ikinci gününe rekabterle başlandı. Tadım, puan ve değerlendirmenin ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi Nursel Ergin tarafından belli oldu. Bugün gelinlerin hepsi eksi 2 ceza puanı aldı Peki Gelinim Mutfakta bugün kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta günün puan durumu 30 Nisan 2024

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün dört gelin de süreyi yetiştiremedikleri için eksi 2 ceza puanı aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi ise Seda oldu.





GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

SEDA- 13

YEŞİM- 11

DAMLA- 7

ALEYNA- 7