GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 MAYIS 2024 || Final günleri başlıyor! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta bugün haftanın 3. gününde yarışmada kalma mücadelesi devam ediyor. Yeni yarışmacı Arife ve kayınvalidesi Şehnaz hanım ile birlikte diğer 3 yarışmacı bu hafta 4 gün üzerinden değerlendirilecek. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Peki, 22 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 22 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Günün en yüksek puanını kapıp çeyrek altın kazanan gelini Zeynep oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 18

DAMLA - 14

SEDA- 10

AZİME - 10