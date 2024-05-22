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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 MAYIS 2024 || Final günleri başlıyor! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 MAYIS 2024 || Final günleri başlıyor Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 15:47

Gelinim Mutfakta final bölümlerine sadece 7 gün kaldı. Gelinim Mutfakta'da final heyecanı bir hafta sonra başlayacak. Bir ay sürecek olan final günlerinin sonunda 80 bilezik ve 20 çeyrek altın sahibini bulacak. Bu hafta ise yarışmacılar dört gün üzerinden değerlendirilecek. Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı sorusu gün sonunda belli oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün midye börek kebabı tarifi yapıldı. Günün sonunda Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 22 Mayıs 2024

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Gelinim Mutfakta bugün haftanın 3. gününde yarışmada kalma mücadelesi devam ediyor. Yeni yarışmacı Arife ve kayınvalidesi Şehnaz hanım ile birlikte diğer 3 yarışmacı bu hafta 4 gün üzerinden değerlendirilecek. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Peki, 22 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 22 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Günün en yüksek puanını kapıp çeyrek altın kazanan gelini Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 MAYIS 2024 || Final günleri başlıyor Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 18

DAMLA - 14

SEDA- 10

AZİME - 10

 

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