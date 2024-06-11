GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 HAZİRAN 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta'da bugün badempare tarifi yapıldı. Günün sonunda ise Gelinim Mutfakta günün birincisi oldu. Gelinim Mutfakta sezon finalinde 80 altın bilezik dağıtıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 11 Haziran 2024 toplam...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta sezon finaline 13 çeyrek kaldı. Gelinim Mutfakta'da bu güne kadar Zeynep'in 2, Başak'ın 2, Kıymet'in 2 ve Damla'nın 0 çeyrek altını var. Gelinim Mutfakta günün birincisi 11 Haziran çeyrek altının sahibi Zeynep oldu. Zeynep'in böylece 3 çeyrek altını oldu. Kıymet bugün de eksi 2 ceza puanı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 24

DAMLA- 11

KIYMET- 4

BAŞAK- 8