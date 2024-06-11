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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 HAZİRAN 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 HAZİRAN 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 15:23

Gelinim Mutfakta puan durumu 11 Haziran 2024 belli oldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Haftanın ikinci gününde çeyrek altını almak ve sezon finali sonunda bilezikleri almak için mücadele edecekler. Sezon finalinde birinci 50 altın bilezik, ikinci ise 30 altın bilezik alacak. Gelinim Mutfakta her gün bir çeyrek altın vermeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta sezon finali heyecanı başladı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte , Gelinim Mutfakta 11 Haziran 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da bugün badempare tarifi yapıldı. Günün sonunda ise Gelinim Mutfakta günün birincisi oldu. Gelinim Mutfakta sezon finalinde 80 altın bilezik dağıtıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 11 Haziran 2024 toplam...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta sezon finaline 13 çeyrek kaldı. Gelinim Mutfakta'da bu güne kadar Zeynep'in 2, Başak'ın 2, Kıymet'in 2 ve Damla'nın 0 çeyrek altını var. Gelinim Mutfakta günün birincisi 11 Haziran çeyrek altının sahibi Zeynep oldu. Zeynep'in böylece 3 çeyrek altını oldu.  Kıymet bugün de eksi 2 ceza puanı aldı. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 24

DAMLA- 11

KIYMET-  4

BAŞAK-  8

 

 

 

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