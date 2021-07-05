MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 05.07.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?

Gelinim Mutfakta 740. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Son bölümde bileziklerin sahibi belli oldu. Gelinim Mutfakta’nın son bölümünü kaçıran izleyiciler internetten araştırma yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?

Yaz sezonuyla birlikte birçok program ve dizi ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de Gelinim Mutfakta oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta 740. bölümüyle bir sezonu daha geride bıraktı. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta sezon finali birinci tadımların ardından açıklandı. Büyük finalde çeyrek altının sahibi olan gelin “Yağnur” oldu. Gelinim Mutfakta’da 2021 sezon finali birincisi “Aysun” oldu. Kazanan gelin adayı 40 bin TL değerinde olan 20 altın bileziğin sahibi oldu

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi