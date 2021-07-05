Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?

Yaz sezonuyla birlikte birçok program ve dizi ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de Gelinim Mutfakta oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta 740. bölümüyle bir sezonu daha geride bıraktı. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta sezon finali birinci tadımların ardından açıklandı. Büyük finalde çeyrek altının sahibi olan gelin “Yağnur” oldu. Gelinim Mutfakta’da 2021 sezon finali birincisi “Aysun” oldu. Kazanan gelin adayı 40 bin TL değerinde olan 20 altın bileziğin sahibi oldu

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