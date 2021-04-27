Gelinim Mutfakta kabak sarma nasıl yapılır? Kabak sarma tarifi ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta programının bugün ekrana gelen bölümünde kabak sarma tarifi yapıldı. Hafta içi her gün ekrana gelen programda yemeklerin malzemeleri, gelinler kadar yakından takip ediliyor. İşte, iftar sofralarında harika bir alternatif olan kabak sarması tarifi ve malzemeleri...

Gelinim Mutfakta Kabak Sarması Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

150 gram dana kıyma

1 adet orta boy soğan

1 adet patates

1 çay bardağı ince bulgur

1 çay bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kadar sıvıyağ

5 adet çekirdeksiz kabak

Kırmızı pul biber, karabiber, kimyon ve tuz

Üzeri için;

1 yemek kaşığı salça

Yeteri kadar su

Tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Süslemek için;

Yoğurt ve dereotu

Kabak Sarma Yapılışı

Öncelikle kase içerisine bulgur ve sıcak su koyup bir kenarda bulgurun şişmesi için bekletin.

Diğer yandan kabakları ince uzun dilimler şeklinde salatalık soyacakları ile dilimleyin.

Bulgurlar suyu çektikten sonra üzerine kıyma, doğranmış soğan, tereyağı, sıvıyağ, domates ve biber salçası, karabiber, kimyon, kırmızı pul biber ve tuz ilave ederek harcı yoğurun. Dilerseniz içerisine diş sarımsak da ekleyebilirsiniz.

İnce dilimlediğiniz kabakların içerisine hazırladığınız iç harçtan koyun ve ardından kabağı rulo şeklinde sarın.

Patatesi dilim şeklinde doğrayıp tencerenin taban kısmına yerleştirin ve üzerine kabak sarmalarını dizin.

Sıra kabak sarması yemeğinin sosunu hazırlamaya geldi. Üzeri için salça ve suyu karıştırın. Kabakların üzerine tuz ve tereyağı koyup salçalı suyu dökün.

Sonrasında kabakların üzerine tabağı ters olacak şekilde kapatıp kaynayana kadar bekletin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak kabaklar yumuşayana ve suyunu çekene kadar pişirin.

Dolmanız piştikten sonra servis tabağına alın, sıcak servis edin.

Üzerine tercihen sarımsaklı yoğurt döküp dereotu ile sunum hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?