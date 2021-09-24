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Gelinim Mutfakta Hazal neden yok, elendi mi ayrıldı mı? Hazal Delibaş yarışmadan ayrılma nedenini açıkladı!

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Gelinim Mutfakta Hazal neden yok, elendi mi ayrıldı mı Hazal Delibaş yarışmadan ayrılma nedenini açıkladı

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Gelinim Mutfakta yemekleri kadar yarışmacılarıyla da gündemde yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Hazal’ın bugün programda olmaması merak konusu oldu. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta Hazal neden yok, elendi mi ayrıldı mı sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Hazal Delibaş programa yolladığı video ile ayrılma nedenini açıkladı! İşte Gelinim Mutfakta Hazal hakkında detaylar…

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Demek Akalın’ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da her gün başka bir olay yaşanıyor. Bugün ise yarışmacılardan Hazal’ın yayında yer almaması araştırma konusu oldu. Programın takipçileri Gelinim Mutfakta Hazal neden yok, elendi mi ayrıldı mı? Şeklinde soruların yanıtlarını merak ediyor. Hazal, Gelinim Mutfakta ekibine yolladığı bir video ile ayrılma nedenini şöyle açıklıyor…

GELİNİM MUTFAKTA HAZAL NEDEN YOK?

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Gelinim Mutfakta Hazal, geçtiğimiz hafta 5 altının sahibi olarak favori adaylardan biri olmuştu. Ancak başına gelen bir talihsizlik nedeniyle yarışmadan ayrılmak durumunda kaldı. Hazal Delibaş, yolladığı video ile ayrılma nedenini açıkladı. Hazal, oğlunun düşüp bacağını kırdığını bu nedenle Adıyaman’a dönmek durumunda kaldığını açıklayarak, en kısa zamanda yarışmaya tekrar dönmek istediğini belirtti.

GELİNİM MUTFAKTA HAZAL KİMDİR?

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Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Hazal evli ve 2 çocuk sahibi. 1 kız ve 1 erkek çocuğu olan genç yarışmacı Kayınvalidesi Bedriye Hanım ile programa Adıyaman’dan dahil olmuştu.

Bedriye Hanım programın ilk gününde ''Gelini aldım, altınları almaya geldim'' diyerek iddialı olduğunu ifade etti. Özellikle gelin yarışmacılardan güçlü bir rakip olarak görülen Yağnur’u eleyeceğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Ancak yaşanan talihsiz kazadan sonra yarışmadan beklenmedik bir şekilde ayrılmak durumunda kaldı.

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