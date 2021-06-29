Gelinim Mutfakta final mi yapacak? Gelinim Mutfakta sezon finali tarihi belli oldu

Ekranlarda 3 sezondur ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta’da gelinlerin mücadelesi devam ediyor. Bunun yanında, birçok dizi ve program sezon finali ya da final yapmışken, Gelinim Mutfakta izleyicileri ne zaman final yapacağını merak ediyor. İşte yoğun ilgiyle araştırılan Gelinim Mutfakta’nın sezon finali…

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta yarışması, sezon finali için gün sayıyor. Sunuculuğunu üstlendiği Seda Sayan, programda yaptığı açıklamayla çok yakında muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara veda edeceklerini duyurdu. Gelinim Mutfakta sezon finali için son hafta olduğu açıklanırken, 2 Temmuz Cuma günü sezon finali yapması bekleniyor. 3 sezondur ekranlarda olan ve bu sezonun başında sunuculuğunu Seda Sayan’ın üstlendiği Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonda sunuculuğunu kimin yapacağı ise merak konusu.

En lezzetli yemek tarifleri burada