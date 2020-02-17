Gelinim Mutfakta ‘En İyiler’ yarışmacıları kimler?

Gelinim Mutfakta ‘En İyiler’ yarışmacıları arasında mutfağın fenomen kayınvalidesi Reyhan Yıldırım ve en çok altın kazanan gelini Ezgi Yıldırım, mutfağa geldikleri ilk andan itibaren birbirinden iddialı yorumlarıyla olay yaratan Nurten Argun ve sivri dilli gelini Özlem Argun, yarıştığı dönemde üst üste kazandığı bileziklerle unutulmazlar arasına giren iddialı gelin Özüm Sakarya ve mütevazı kayınvalidesi Ayten Sakarya, şıklıkları, tarzları ve duruşları ile izleyicilerin gönlüne taht kuran kayınvalide Çiğdem Akçam ve gelini Elif Akçam yer alıyor.

EZGİ- REYHAN YILDIRIM

Tunceli'de dünyaya gelen Ezgi Yıldırım, Elazığ'da yaşamaktadır. 4 yıldır evli olan Yıldırım’ın 16 aylık bir bebeği vardır. Gelini gibi aslen Tuncelili olan Reyhan Hanım ise Erzincan'da yaşamaktadır. Otoriter tavırlarıyla dikkat çeken Reyhan Hanım, haftanın ilk gününde sarfettiği 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekmişti.

ÖZLEM- NURTEN ARGÜN

Nurten Argün ve gelini Özlem Argün Gelinim Mutfakta'ya 13. Hafta katılmıştı. Programın ilk bölümünde kendisini tanıtan Özlem, kendisinin Kastamonulu, kayınvalidesi Nurten Hanım ise Sivaslı olduğunu söylemişti. Moda tasarımcılığı yapan Özlem Argün, sert mizacı ve sivri dili ile yarışmada dikkat çekiyordu.

AYTEN - ÖZÜM SAKARYA

Ayten Sakarya ve gelini Özüm Sakarya Gelinim Mutfakta'ya 31. hafta katıldı. Yeni evli olan Özüm Sakarya, 10 günlük evli ve İzmir doğumlu. Yarışmaya beraber katıldığı Ayten Sakarya ise Siirt doğumlu.

ÇİĞDEM- ELİF AKÇAM

Yarışmaya daha öne üç katılan Elif Akçam hemşire. Elif, daha önce iş saatleri yüzünden yarışmadan ayrılmıştı. Gelininin tabaklarını bulma konusunda iddialı olan Çiğdem Akşam, yaşadığı tartışmalarla dikkatleri üzerine çekmişti.