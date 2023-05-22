Gelinim Mutfakta ’da milyoner gelin…

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Yedi ay önce dünya evine giren 23 yaşındaki Kader Gül’ün çeyizindeki saf altından yapıldığını iddia ettiği çatal bıçak takımı stüdyoda büyük olay yaratacak. Kayınvalide Dilek Gül tarafından Kader’e hediye edilen altın çatal bıçak takımı kelimenin tam anlamıyla dillere düşecek cinsten…

Takımın sadece bir kaşığı 20 gram altından…

Kader’in iddiasına göre kaşıklardan sadece 1 tanesinin ağırlığı 20 gram altın değerinde… Bu açıklamalar sonrasında diğer kayınvalideler ve gelinlerin hışmına uğrayan Kader gelinin servet değerindeki çeyizine dair tüm detaylar Gelinim Mutfakta’nın 23 Mayıs Salı gün ki ekrana gelecek olan yeni bölümünde izleyiciler ile buluşacak.

Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D’de…