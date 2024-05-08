GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta bugün haftanın finaline yaklaştıkça heyecan artmaya vaşladı. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 8 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın tam ortasında en iyi tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Damla oldu. Damla kendi kayınvalidesinden de bugün 5 puan almıştı. Damla bu hafta ikinci kez çeyrek altın alarak haftanın finaline avantaj sağladı.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 8 MAYIS 2024

DAMLA - 21

ZEYNEP- 15

SEDA- 12

ÖZGE - 7