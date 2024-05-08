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GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 15:42

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı sorusu gün sonunda belli oldu. Gelinim Mutfakta yeni bölüm yine tartışmaları ve tarifleriyle haftanın tam ortasında rekabeti artırarak devam ediyor. Bugün Zenyep'in köfteleri tartışma konusu oldu. Nursel Ergin ise tartışmaya son noktayı koyarak, fazla pişmiş olduğunu ve yanık olmadığını söyledi. Ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 8 Mayıs 2024

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Gelinim Mutfakta bugün haftanın finaline yaklaştıkça heyecan artmaya vaşladı. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 8 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın tam ortasında en iyi tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Damla oldu. Damla kendi kayınvalidesinden de bugün 5 puan almıştı. Damla bu hafta ikinci kez çeyrek altın alarak haftanın finaline avantaj sağladı. 

GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı

Haberin Devamı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 8 MAYIS 2024

DAMLA - 21

ZEYNEP- 15

SEDA- 12

ÖZGE - 7

 

 

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