Gelinim Mutfakta 6’ncı sezon fragmanı yayınlandı

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Kanal D’nin, sunuculuğunu Nursel Ergin’in yaptığı, çok izlenen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta 6’ncı sezonu ile 31 Temmuz Pazartesi günü ekrana geliyor. Kısacık bir aranın ardından yeniden izleyicisi ile buluşacak olan program yeni sezonda altınları katlıyor.

Gelinler bu sezon her gün bir çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi gelin ise tam 10 adet altın bileziği koluna takacak.

Sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Nursel Ergin, yeni sezon heyecanını şu sözlerle ifade etti: “Gelinim Mutfakta’ nın içeriği her sezon aynı gibi görünse de aslında değil, her sezon değişiyor. Çünkü yarışmacılarımızın rengine göre içerik de değişiyor. Zaten izleyicinin çok sevdiği ve takdir ettiği bir program, geçen sezonu zirvede bitirdik, umarım yeni sezonumuzda da çok başarılı oluruz.” dedi.

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Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem de kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta 31 Temmuz Pazartesi’den itibaren yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D’de…