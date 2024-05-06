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GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 15:46

Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın ilk gününde açıklandı. Yeni haftaya yeni yarışmacılarla başlayan Gelinim Mutfakta puan durumu tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu sorusu programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Yarışmaya bugün Zeynep ve Züleyha Hanım katıldı. Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta Yeşim ve Beyhan Hanım yarışmaya veda etmişti. Yarışmadan çekilme kararı alan Aleyna'nın yerine ise Özge gelmişti. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 6 Mayıs 2024 Pazartesi

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Kafkas mantısı yapıldı. Günün sonunda Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Özge oldu. Özge eksi 2 ceza puanına rağmen çeyrek altını aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (6 MAYIS 2024)

ÖZGE - 15

ZEYNEP- 13

SEDA- 9 

DAMLA - 8 

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