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GELİNİM MUTFAKTA 29 NİSAN 2024 PUAN DURUMU || 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 29 NİSAN 2024 PUAN DURUMU || 3 gelin kuraya kaldı Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 15:48

Gelinim Mutfakta günün birincisi 25 Nisan 2024 haftanın ilk gününde belli oldu. Eksi 2'ler bugün havada uçuştu. Çeyrek altın yarışı ise 3 gelin arasında yapıldı. Yeşim, Seda ve Damla kuraya kaldı. Tadım, puan ve yprumlamanın ardından puanlar verildi ve günün çeyrek altın kazanan ismi açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2024 puan durumu...

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Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın ilk gününe rekabterle başlandı. Tadım, puan ve değerlendirmenin ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi Nursel Ergin tarafından belli oluyor. Eski yarışmacı Aleyna ise yarışmaya geri döndü. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta günün puan durumu 29 Nisan 2024

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Aleyna bugün de eksi 2 ceza puanı aldı. Aynı zamanda Yeşim eksi 4 ceza puanını aldı. Bugün eksi 2'ler hava uçuştu. Son eksi 2'yi Seda aldı.  Gelinim Mutfakta Seda, Yeşim ve Damla kuraya kaldı. Çeyrek altının sahibi Yeşim oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA 29 NİSAN 2024 PUAN DURUMU || 3 gelin kuraya kaldı Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 12

SEDA- 12

YEŞİM- 12

ALEYNA- 9

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