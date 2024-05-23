GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS 2024 PUAN DURUMU:👩‍🍳🍲 Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllardır ilgiyle takip edilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölüm yine çok konuşuldu. Gelinler, her gün belirlenen bir menüyü en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Yemeklerin tadımını ise, kaynanalar ve programın şefleri yapıyor. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin, o günün birincisi seçiliyor ve çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın finalinde ise, haftalık birinci olan gelin büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta 23 Mayıs 2024 puan durumu

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GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Haftanın dördüncü gününde, finale bir gün kala Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu. Elma dolması tarifini en iyi yapan gelin ise 2 çeyrek altının sahibi oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını Zeynep aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 MAYIS 2024

ZEYNEP- 21

DAMLA- 13

SEDA- 13

AZİME- 8