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GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS 2024 PUAN DURUMU:👩‍🍳🍲 Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS 2024 PUAN DURUMU:👩‍🍳🍲 Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 15:48

Gelinim Mutfakta bugün de yarışmacıları ve tarifleriyle güne damgasını vurdu. Yarın yapılacak olan haftanın finali öncesi Gelinim Mutfakta günün birincisi merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün elma dolması tarifi yapıldı. Yarın ise Gelinim Mutfakta final bölümü yayınlanacak. Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 23 Mayıs 2024 Perşembe!

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Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllardır ilgiyle takip edilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölüm yine çok konuşuldu. Gelinler, her gün belirlenen bir menüyü en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Yemeklerin tadımını ise, kaynanalar ve programın şefleri yapıyor. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin, o günün birincisi seçiliyor ve çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın finalinde ise, haftalık birinci olan gelin büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta 23 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS 2024 PUAN DURUMU:👩‍🍳🍲 Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Haftanın dördüncü gününde, finale bir gün kala Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu. Elma dolması tarifini en iyi yapan gelin ise 2 çeyrek altının sahibi oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını Zeynep aldı. 

GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS 2024 PUAN DURUMU:👩‍🍳🍲 Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 MAYIS 2024

ZEYNEP- 21

DAMLA- 13

SEDA- 13

AZİME- 8

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