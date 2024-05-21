GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 21 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Finale son 8 gÃ¼n Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±

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Gelinim Mutfakta bugÃ¼n haftanÄ±n 2. gÃ¼nÃ¼nde finale 8 gÃ¼n kala yarÄ±ÅŸmada kalma mÃ¼cadelesi verildi. KayÄ±nvalide MÃ¼fide HanÄ±m, gelini Seda'nÄ±n tabaÄŸÄ±nÄ± bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken fenalÄ±k geÃ§irdi.Â Yeni yarÄ±ÅŸmacÄ± Arife ve kayÄ±nvalidesi Åžehnaz hanÄ±m yarÄ±ÅŸmaya dahil oldu. BaÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altÄ±n bilezik Ã¶dÃ¼l veren yarÄ±ÅŸma programÄ± kasasÄ±ndaki diÄŸer bilezikleri vermek iÃ§in kendisine gÃ¼venen gelin ve kaynana adaylarÄ±nÄ± arÄ±yor! Peki, 21 MayÄ±s Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta 21 MayÄ±s 2024 puan durumu

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA KÄ°M 1. OLDU?Â

Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi aÃ§Ä±klandÄ±. Zeynep tavuklarÄ± yaktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eksi 2 ceza puanÄ± aldÄ±. En iyi tarifi yapan ve Ã§eyreÄŸi alan gelin Damla oldu.

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA - 19

SEDA- 14

ZEYNEP- 6

AZÄ°ME - 5

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