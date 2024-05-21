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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 21 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Finale son 8 gün! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandÄ±, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±?

GÃ¼ncelleme Tarihi:

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 21 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Finale son 8 gÃ¼n Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 21, 2024 15:41

Gelinim Mutfakta yeni bÃ¶lÃ¼m, yeni haftaya yeni yarÄ±ÅŸmacÄ±lar Azime gelin ve kayÄ±nvalidesi Hanife HanÄ±mla baÅŸladÄ±. Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ± sorusu gÃ¼n sonunda belli oldu. Gelinim Mutfakta yeni bÃ¶lÃ¼m yine tartÄ±ÅŸmalarÄ±, yeni yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± ve tarifleriyle gÃ¼ndem oldu. Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n tavuklu Ã§Ã¶kertme kebabÄ± tarifi yapÄ±ldÄ±. GÃ¼nÃ¼n sonunda Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi aÃ§Ä±klandÄ±. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu 21 MayÄ±s 2024

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Gelinim Mutfakta bugÃ¼n haftanÄ±n 2. gÃ¼nÃ¼nde finale 8 gÃ¼n kala yarÄ±ÅŸmada kalma mÃ¼cadelesi verildi. KayÄ±nvalide MÃ¼fide HanÄ±m, gelini Seda'nÄ±n tabaÄŸÄ±nÄ± bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken fenalÄ±k geÃ§irdi.Â  Yeni yarÄ±ÅŸmacÄ± Arife ve kayÄ±nvalidesi Åžehnaz hanÄ±m yarÄ±ÅŸmaya dahil oldu. BaÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altÄ±n bilezik Ã¶dÃ¼l veren yarÄ±ÅŸma programÄ± kasasÄ±ndaki diÄŸer bilezikleri vermek iÃ§in kendisine gÃ¼venen gelin ve kaynana adaylarÄ±nÄ± arÄ±yor! Peki, 21 MayÄ±s Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta 21 MayÄ±s 2024 puan durumu

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA KÄ°M 1. OLDU?Â 

Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi aÃ§Ä±klandÄ±. Zeynep tavuklarÄ± yaktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eksi 2 ceza puanÄ± aldÄ±. En iyi tarifi yapan ve Ã§eyreÄŸi alan gelin Damla oldu.

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 21 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Finale son 8 gÃ¼n Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA - 19

SEDA- 14

ZEYNEP- 6

AZÄ°ME - 5

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