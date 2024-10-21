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GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi#Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm
GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 15:45

Gelinim Mutfakta yeni bölüm yeni yarışmacılarla başladı. Gelinim Mutfakta bugün tatlı tarifi ve tartışmalarıyla yine ilgi odağı oldu. Hanife gelin ve Emine Hanım yarışmaya katıldı. Geçtiğimiz hafta yarışmadan Nur elenmişti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 21 Ekim 2024 puan durumu...

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Gelinim Mutfakta puan durumu tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Seren, Aysun, Ezgi ve yeni yarışmacı Hanife gelin Gelinim Mutfakta günün birincisi olmak için mücadele etti. Aslı Hünel günün sonunda Gelinim Mutfakta kazanan ismi açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 21 Ekim 2024 puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altın kazanan gelin Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYSUN- 21 puan

SEREN- 19 puan

EZGİ- 10 puan

HANİFE- 7 puan

 

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