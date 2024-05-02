GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Puan tablosu alev aldı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın dördüncü gününde rekabet arttı. Yarın Gelinim Mutfakta bileziklerin sahibi ve elenen ismi belli olacak. Tadım, puan ve değerlendirmenin ardından 2 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi Nursel Ergin tarafından belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta bugün kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta günün puan durumu 2 Mayıs 2024

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün tokmak köfte tarifi ile tadım yapılıp puan verildi. Seda bugün eksi 2 ceza puanını köfteleri yaktığı için aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi ise bugün de Damla oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 23

ALEYNA- 12

YEŞİM- 9

SEDA- 3