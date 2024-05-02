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GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Puan tablosu alev aldı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Puan tablosu alev aldı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 15:48

Gelinim Mutfakta 2 Mayıs 2024 puan durumu açıklandı. Haftanın finaline doğru adım adım gelinirken GElinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün tokmak köfte tarifi yapıldı. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından puanlar verildi ve günün çeyrek altın kazanan ismi açıklandı. Beyhan Hanım ise tansiyon düşüklüğü nedeniyle stüdyodan ayrılmak durumunda kaldı. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 2 Mayıs 2024

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Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın dördüncü gününde rekabet arttı. Yarın Gelinim Mutfakta bileziklerin sahibi ve elenen ismi belli olacak. Tadım, puan ve değerlendirmenin ardından 2 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi Nursel Ergin tarafından belli oldu.  Peki Gelinim Mutfakta bugün kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta günün puan durumu 2 Mayıs 2024

GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Puan tablosu alev aldı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da bugün tokmak köfte tarifi ile tadım yapılıp puan verildi. Seda bugün eksi 2 ceza puanını köfteleri yaktığı için aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi ise bugün de Damla oldu. 

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GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Puan tablosu alev aldı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 23

ALEYNA- 12

YEŞİM- 9

SEDA- 3

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