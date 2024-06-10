GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 10 HAZÄ°RAN 2024 PUAN DURUMU || Sezon finalinde yeni hafta Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ aldÄ±

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Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n yeni hafta heyecanÄ± yaÅŸandÄ±.Â GÃ¼nÃ¼n sonunda ise Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi oldu. Gelinim Mutfakta sezon finalinde 80 altÄ±n bilezik daÄŸÄ±tÄ±yor. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu 10 Haziran 2024 toplam...

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA BUGÃœN KÄ°M 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bu gÃ¼ne kadar Zeynep'in 2, BaÅŸak'Ä±n 2, KÄ±ymet'in 1 ve Damla'nÄ±n 0 Ã§eyrek altÄ±nÄ± var. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi 10 Haziran Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi KÄ±ymet oldu. KÄ±ymet bugÃ¼n ayrÄ±ca eksi 2 ceza puanÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±ymetin bugÃ¼n ile birlikte 2 Ã§eyrek altÄ±nÄ± oldu.Â

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

KIYMET-Â 16

ZEYNEP- 12

DAMLA- 12

BAÅžAK-Â 5

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