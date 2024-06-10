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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 10 HAZÄ°RAN 2024 PUAN DURUMU || Sezon finalinde yeni hafta! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±?

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 10 HAZÄ°RAN 2024 PUAN DURUMU || Sezon finalinde yeni hafta Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ aldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 15:45

Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi, tadÄ±m, puan ve yorumlamanÄ±n ardÄ±ndan belli oldu. HaftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde Ã§eyrek altÄ±nÄ± almak ve sezon finali sonunda bilezikleri almak iÃ§in mÃ¼cadele edecekler. Sezon finalinde birinci 50 altÄ±n bilezik, ikinci ise 30 altÄ±n bilezik alacak. Gelinim Mutfakta her gÃ¼n bir Ã§eyrek altÄ±n vermeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta sezon finali heyecanÄ± baÅŸladÄ±. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ aldÄ±? Ä°ÅŸte , Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n yeni hafta heyecanÄ± yaÅŸandÄ±.Â  GÃ¼nÃ¼n sonunda ise Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi oldu. Gelinim Mutfakta sezon finalinde 80 altÄ±n bilezik daÄŸÄ±tÄ±yor. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu 10 Haziran 2024 toplam...

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 10 HAZÄ°RAN 2024 PUAN DURUMU || Sezon finalinde yeni hafta Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ aldÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA BUGÃœN KÄ°M 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bu gÃ¼ne kadar Zeynep'in 2, BaÅŸak'Ä±n 2, KÄ±ymet'in 1 ve Damla'nÄ±n 0 Ã§eyrek altÄ±nÄ± var. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi 10 Haziran Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi KÄ±ymet oldu. KÄ±ymet bugÃ¼n ayrÄ±ca eksi 2 ceza puanÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±ymetin bugÃ¼n ile birlikte 2 Ã§eyrek altÄ±nÄ± oldu.Â 

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 10 HAZÄ°RAN 2024 PUAN DURUMU || Sezon finalinde yeni hafta Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ aldÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

KIYMET-Â  16

ZEYNEP- 12

DAMLA- 12

BAÅžAK-Â  5

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