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Gelin Evi puan durumu: Bugünkü yarışmacı kaç puan aldı?

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Gelin Evi puan durumu: Bugünkü yarışmacı kaç puan aldı

Gelin Evi yarışmasında puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aslıhan Hünel’in sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi’nde haftanın finali 25 Şubat Cuma günü yapılacak. Haftanın finali bu haftanın en iddialı isimlerinden Buse gelinin evinde yapılacak. Peki, Gelin Evi'nde bugüne kadar hangi yarışmacı, kaç puan aldı? İşte Gelin Evi puanlamasında son durum

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Gelin Evi yarışmasında haftanın finali için geri sayım sürüyor. Haftanın finaline yaklaşan Gelin Evi'nde bugüne kadar 4 yarışmacının evi ve puanları görüldü. İlk dört günün sonunda hem diğer yarışmacılar hem de Aslıhan Hünel değerlendirmede bulundu. Peki, ilk dört gün yarışmacısı kaç puan aldı?

HAFTANIN PUANLARI

Selvi gelin rakiplerinden 27 puan aldı. Dördüncü gün yarışmacısı Hünel’den ise 9 puan aldı. Böylece 36 puana ulaştı.

Gelin Evi'nin bu haftaki 3'ncü bölümünde Döne Yıldız’ın evine konuk olundu. Yıldı,  toplamda 31 puan aldı.

Haftanın 2'nci Hafize İşler’in evine konuk olundu. İşler, toplamda 35 puan aldı.  

Haftanın açılışı 23 yaşında, 2 yıllık evli Emine Çetinkaya’nın evinde yapıldı. Çetinkaya 34 puanla gününü tamamladı.

 

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