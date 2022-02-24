Gelin Evi puan durumu: Bugünkü yarışmacı kaç puan aldı?

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Gelin Evi yarışmasında haftanın finali için geri sayım sürüyor. Haftanın finaline yaklaşan Gelin Evi'nde bugüne kadar 4 yarışmacının evi ve puanları görüldü. İlk dört günün sonunda hem diğer yarışmacılar hem de Aslıhan Hünel değerlendirmede bulundu. Peki, ilk dört gün yarışmacısı kaç puan aldı?

HAFTANIN PUANLARI



Selvi gelin rakiplerinden 27 puan aldı. Dördüncü gün yarışmacısı Hünel’den ise 9 puan aldı. Böylece 36 puana ulaştı.

Gelin Evi'nin bu haftaki 3'ncü bölümünde Döne Yıldız’ın evine konuk olundu. Yıldı, toplamda 31 puan aldı.

Haftanın 2'nci Hafize İşler’in evine konuk olundu. İşler, toplamda 35 puan aldı.

Haftanın açılışı 23 yaşında, 2 yıllık evli Emine Çetinkaya’nın evinde yapıldı. Çetinkaya 34 puanla gününü tamamladı.