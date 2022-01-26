Gelin Evi Duygu Yavaş kimdir, diskalifiye mi olacak?

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Gelin Evi'nin bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Duygu Yavaş, 28 yaşında. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Duygu Yavaş, Akdeniz Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde üniversite eğitimlerini tamamladı. Duygu Yavaş sosyal medyada ve YouTube'ta sıkça video paylaşmaktadır.

DUYGU YAVAŞ DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

26 Ocak tarihli Gelin Evi 782. Bölüm Fragmanına Aslıhan Hünel'in "Duygu seni diskalifiye ediyorum." sözleri damga vurdu. Duygu Yavaş'ın diskalifiye edilip edilmediği ilerleyen dakikalarda belli olacak.