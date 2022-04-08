Gelin Evi birincisi belli oluyor... İşte Gelin Evi son puan durumu

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Gelin Evi'nde haftanın finali geldi çattı. Farklı zevklere sahip 5 gelinin mücadele ettiği yarışmada gelinlerden biri en yüksek puana ulaşarak 10 çeyrek altını almaya hak kazanacak. Finale ev sahipliği yapan gelinin puanlaması ardından haftanın birincisi ortaya çıkacak.

Gelin Evi'nin 830. Bölümünde; 20 yaşında, 7 aylık evli Buse Nur Öztürk’ün evine konuk olundu. Öztürk, toplamda 33 puan aldı.

Gelin Evi'nin 831. Bölümünde; 24 yaşında, 4 aylık evli Yeşim Çakır’ın evine konuk olundu. Çakır, 29 puan aldı.

Gelin Evi'nin 832. Bölümünde; 31 yaşındaki Gözde Duman’ın evine konuk oldu. Duman, 24 puanla gününü bitirdi.



Gelin Evi 833. Bölümünde; 30 yaşında, 3 yıllık evli Pınar Karabulak’ın evine konuk olundu. Karabulak, 34 puanla gününü tamamladı.