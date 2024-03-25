‘Gel sevgilim’ diye çağırdı

Haberin Devamı

İkiliyi izleyenler arasında Ali Poyrazoğlu da vardı. Şoray, “Ali Poyrazoğlu ile yıllar önce bir Atıf Yılmaz filminde oynadık. Çok eğlendik, çok güzel çalıştık” dedi.

Şoray ardından ‘Yerçekimli Aşklar: Kazandibi Tavukgöğsü’ adlı filmde rol aldığı sanatçıyı esprili bir şekilde “Gel benim yakışıklı sevgilim” diyerek sahneye çağırdı.

Poyrazoğlu, Türkan Şoray ile öpüşme sahnesine nasıl hazırlandığını anlattı: “Diş macunu almalarını istedim. Sigara içiyordum o zaman, ağzım kokmasın istedim. Mentollü ağız spreyi kullandım. Hiç zorluk çıkarmadı. Şimdi değişmiş, zorluk çıkarıyor.”