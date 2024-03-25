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‘Gel sevgilim’ diye çağırdı

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#Türkan Şoray#Ali Poyrazoğlu#Atıf Yılmaz
‘Gel sevgilim’ diye çağırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 08:20

Türkan Şoray, Müjdat Gezen’in YouTube programı ‘Müjdat Gezen ile Bizim Ev’e konuk oldu.

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İkiliyi izleyenler arasında Ali Poyrazoğlu da vardı. Şoray, “Ali Poyrazoğlu ile yıllar önce bir Atıf Yılmaz filminde oynadık. Çok eğlendik, çok güzel çalıştık” dedi.

Şoray ardından ‘Yerçekimli Aşklar: Kazandibi Tavukgöğsü’ adlı filmde rol aldığı sanatçıyı esprili bir şekilde “Gel benim yakışıklı sevgilim” diyerek sahneye çağırdı.

‘Gel sevgilim’ diye çağırdı

Poyrazoğlu, Türkan Şoray ile öpüşme sahnesine nasıl hazırlandığını anlattı: “Diş macunu almalarını istedim. Sigara içiyordum o zaman, ağzım kokmasın istedim. Mentollü ağız spreyi kullandım. Hiç zorluk çıkarmadı. Şimdi değişmiş, zorluk çıkarıyor.”

 

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#Türkan Şoray#Ali Poyrazoğlu#Atıf Yılmaz

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