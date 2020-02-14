Gel Konuşalım Seray Sever neden yok?

Gel Konuşalım sunucusu Seray Sever, programdan neden ayrıldığını açıkladı.

Seray Sever, yeni program heyecanını ve Gel Konuşalım programındaki akıbetini Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Sevgilisi dostlar, bugün Gel Konuşalım da son yayınımı yapıyorum ve öğleden sonra Doya Doya Moda’da jüri üyesi olarak beni izleyeceksiniz."

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında TRT'de "Popstop" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu yapmaya başladı. Üç yıl bu görevini sürdürdü.

1995 yılında Emel Müftüoğlu'nun "Hovarda" şarkısının klibinde ve Mirkelam'ın Tavla klibinde boy gösterdi. 1996 yılında, Atv'de "Sabah Şekerleri"nde programını sunmaya başladı. Daha sonra Erhan Yazıcıoğlu ile Seç Bakalım, Orhan Boran'la "Atv'de Pazar" ve Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında Kayra Şenocak ile birlikte görev aldı.

2001 - 2002 yılları arasında yönetmenliğini Fatih Aksoy'un yaptığı "Dadı" adlı diziyle dikkatleri üzerine çekti. Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Sinem Kobal ile birlikte rol aldı. Aynı yıl, Show TV'de yayınlanan "Ev Hali" isimli dizi, Atv'de "Aşk Olsun" isimli program, "Dolunay Katili" isimli tiyatro oyunu ve pek çok reklam filminde oynadı.

"O Şimdi Asker" isimli sinema filminde Özcan Deniz, Erdem Ergüney, Ali Poyrazoğlu, Pelin Batu, Yavuz Bingöl, Mehmet Günsür, Levent Kazak, Özlem Tekin, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sarp Levendoğlu, Yiğit Özşener, Ercan Saatçi gibi isimlerle birlikte rol aldı.

2003 yılında TRT'de "Esir Şehrin İnsanları" dizisinde oynadı, 2002 yılında Show TV'de "Krypton" isimli yarışma programda yer alan Seray Sever, 2004 yılında Kanal D'nin "Popstar" isimli yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

2004 yılında Kanal D'de "Turkstar", Atv'de "Ünlüler Çifliği", Star TV'de "Tatil Aşkları", Birol Güven'in "Çocuklar Ne Olacak" isimli dizisi ve Hakan Yılmaz ile birlikte "Sevgili Karım" adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2004 ve 2005 yılında 3 sezon Atv'de yayınlanan "Ünlüler Çiftliği" yarışmasının sunuculuğunu üstlendi.

2005 yılında Star TV'de Yasemin Yalçın ile "AB'nin Yolları Taştan" isimli dizi, 2005 yılında Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini yaptığı "Banyo" isimli sinema filminde rol aldı.

2005 yılında Kilim Mobilya reklamında, 2011 yılında Electroworld reklamında oynadı. 5 yıl boyunca Cosmopolitan dergisinde "Seray Sever'le Baş Başa" köşesinde röportajlar yaptı. 2005 yılında Ali Atıf Bir ile birlikte, Cine 5'de, her akşam canlı yayınlanan "Başka Yerde Yok" adlı programı yaptı.

2007 yılında Atv de Metin Şentürk ile birlikte Sabahın Körü programlarını sunmuştur. 2008 yılında "Zodyak" isimli yapım şirketi kurdu. Ve ilk olarak TürkMax ' te ekrana gelen " Sen Harikasın " isimli dizinin yapımcılığını üstlenerek, Demet Akbağ, Ragıp Savaş, Güven Kıraç, Ruhsar Gültekin gibi ünlü isimleri bir araya getirdi. Tv8'de Ekosantrik adlı ekonomi programını sundu.

Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik markası Kiehl's Türkiye'ye getirdi.

2008 yılında "Maskeli Beşler: Kıbrıs" filminde Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Melih Ekener, Cengiz Küçükayvaz, Atilla Saruhan, Deniz Akkaya, Hakan Ural ile beraber rol aldı.

Henüz 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. Beş yıl süren ilk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında Eray Sünbül ile hayatını birleştirdi.