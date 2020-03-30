Gel Dese Aşk son bölüm izle - Gel Dese Aşk 4. bölüm tam ve kesintisiz izle

ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinin son bölümünde Yasemin'in Murat'ı ifşa edip arkadaşlarını da bu yasak ilişkiyi bilmekle suçlaması ortalığı karıştırdı. Dizinin bu haftaki bölümünde ipler gerilirken, Yasemin'in boşanma kararı ekran başındakileri şaşırttı. İşte, Gel Dese Aşk son bölümde yaşanan gelişmeler ve 4. bölüm izleme linki.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin Murat’ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır. Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin’le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin’in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat’ı arar. Murat’ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar’ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat’a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar’ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.