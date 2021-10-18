Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Geçmişi Olmayan Adam oyuncu kadrosu

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Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Geçmişi Olmayan Adam filminde bir İtalyan balıkçı teknesi, ölmek üzere bir adamı bularak kurtarır. Genç adam iyileştiğinde, ciddi bir hafıza kaybı geçirdiği anlaşılır ve olaylar gelişir.

GEÇMİŞİ OLMAYAN FİLMİ OYUNCULARI

Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları arasında Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox bulunuyor.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ KONUSU

Bir İtalyan balıkçı teknesi, ölmek üzere bir adamı bularak kurtarır. Genç adam iyileştiğinde, ciddi bir hafıza kaybı geçirdiği anlaşılır. Kim olduğunu ve o hale nasıl düştüğünü hatırlamamaktadır. Kim olduğunu araştırırken, bazı özel yetenekleri olduğunu far keder. Yakın dövüş ve yabancı dillere inanılmaz yatkınlığı vardır. Marie adlı güzel kadının da yardımıyla kendisini öldürmeye çalışan suikastçilerden kaçarak kimliğini bulmaya çalışır...