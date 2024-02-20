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Geçen yıl ölümden dönen ünlü şarkıcı bu kez de sahnede düştü

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#Madonna#Madonna Celebration Turnesi #Madonna Sahnede Düştü
Geçen yıl ölümden dönen ünlü şarkıcı bu kez de sahnede düştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 13:23

Geçip giden yıllara ve ilerleyen yaşına meydan okuyan ünlü şarkıcının peşini talihsizlikler bırakmıyor. Geçen yıl bir enfeksiyon yüzünden ölümün kıyısından dönen 65 yaşındaki şarkıcı, bu kez de konser sırasında sahnede yere düştü. Ama sonra kalkıp şarkısını söylemeyi sürdürdü.

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Bu sözünü ettiğimiz ünlü şarkıcı Madonna. Geçen yıl bir enfeksiyona yakalanıp hastanede tedavi gören sonra da uzun süre toparlanamayan Madonna sonunda eski günlerine döndü. Hatta turneye bile çıktı.

Geçen yıl ölümden dönen ünlü şarkıcı bu kez de sahnede düştü

65 yaşındaki Madonna, Celebration (Kutlama) adını verdiği turnesinin ABD, Seattle ayağında büyük bir talihsizlik yaşadı. Ama yılların verdiği profesyonellikle durumu hemen toparladı.

Madonna, Open Your Heart (Aç Kalbini) adlı şarkısını seslendirirken bir sandalyede oturuyordu. O sırada kendisine eşlik eden dansçısı da sandalyeyi çekiyordu.

Geçen yıl ölümden dönen ünlü şarkıcı bu kez de sahnede düştü

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Fakat dansçının ayağı takılıp düşünce sandalye üzerindeki hakimiyetini de yitirdi. Bunun üzerine  Madonna da bir anda kendini yerde buldu.

Ama bu düşme bile onu şarkısını seslendirmekten geri koymadı. Düştüğü yerde şarkısını söylemeyi sürdüren Madonna'nın bu profesyonelliği hem konser salonundaki izleyiciden hem de diğer hayranlarından tam not aldı.

Geçen yıl ölümden dönen ünlü şarkıcı bu kez de sahnede düştü

Madonna ilerleyen yaşına rağmen artık emekli olmayı aklından bile geçirmiyor.

 

 

 

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#Madonna#Madonna Celebration Turnesi #Madonna Sahnede Düştü

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