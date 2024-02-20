Geçen yıl ölümden dönen ünlü şarkıcı bu kez de sahnede düştü

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Bu sözünü ettiğimiz ünlü şarkıcı Madonna. Geçen yıl bir enfeksiyona yakalanıp hastanede tedavi gören sonra da uzun süre toparlanamayan Madonna sonunda eski günlerine döndü. Hatta turneye bile çıktı.

65 yaşındaki Madonna, Celebration (Kutlama) adını verdiği turnesinin ABD, Seattle ayağında büyük bir talihsizlik yaşadı. Ama yılların verdiği profesyonellikle durumu hemen toparladı.

Madonna, Open Your Heart (Aç Kalbini) adlı şarkısını seslendirirken bir sandalyede oturuyordu. O sırada kendisine eşlik eden dansçısı da sandalyeyi çekiyordu.

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Fakat dansçının ayağı takılıp düşünce sandalye üzerindeki hakimiyetini de yitirdi. Bunun üzerine Madonna da bir anda kendini yerde buldu.

Ama bu düşme bile onu şarkısını seslendirmekten geri koymadı. Düştüğü yerde şarkısını söylemeyi sürdüren Madonna'nın bu profesyonelliği hem konser salonundaki izleyiciden hem de diğer hayranlarından tam not aldı.

Madonna ilerleyen yaşına rağmen artık emekli olmayı aklından bile geçirmiyor.