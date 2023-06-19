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Gece ve Sera’nın dostluğu herkesin içini ısıtacak…

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#Dönence#Kanal D#KANAL D
Gece ve Sera’nın dostluğu herkesin içini ısıtacak…
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 12:41

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği yeni dizisi Dönence izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

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Herkesin içini ısıtacak sıcacık hikayesi ile ekrana gelmeye hazırlanan Dönence’de arkadaşlık sevgisine de değinilecek. Gece ve Sera’nın dostluğu izleyiciyi hem güldürecek hem de ağlatacak. Komik hallerinin yanı sıra zor dönemlerde birbirlerine verdikleri destek ile de çok konuşulacak bu sıkı dostlar izleyicilerin içinde samimiyet duygusunu yeşertecek.

4 Temmuz Salı günü ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Gece ve Sera’nın dostluğu herkesin içini ısıtacak…

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor. 

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence 4 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Dönence#Kanal D#KANAL D

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