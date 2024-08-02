Gece ve Gündüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Yalnız bir kadın olan June, oldukça sıradan bir yaşam sürüyordur. Kız kardeşinin evliliği için hazırlık yapan June, tesadüf eseri bir süper ajan olan Milner ile karşılaşır. June, Milner’la tanışmalarının ardından bir dizi maceranın içine düşer. Ne yaparsa yapsın, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.
GECE VE GÜNDÜZ FİLMİNİN KONUSU
June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Cruise) ile karşılaşır. June, Milner’la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.
GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ ÇAĞRI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Başrollerini Tom Cruise ve Cameron Diaz'ın paylaştığı Gece ve Gündüz filmi 2010 yılında vizyona girdi.
GECE VE GÜNDÜZ OYUNCULARI
Tom Cruise - Roy Miller/Matthew Knight
Cameron Diaz - June Havens
Peter Sarsgaard - John Fitzgerald
Jordi Mollà - Antonio Quintana
Viola Davis - Isabel George
Paul Dano - Simon Feck
Falk Hentschel - Bernhard
Marc Blucas - Rodney
Lennie Loftin - Braces
Maggie Grace - April Havens
Rich Manley - Danny
Dale Dye - Frank Jenkins
Celia Weston - Molly Knight
Jack O'Connell - Wilmer