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Gece, Özgür ve Emir arasında neler yaşanacak?

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#Dönence#Serdar Gözelekli#Sümeyye Aydoğan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 13:30

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, yayınlanan ilk bölümü ile seyircinin beğenisini kazanan dizisi Dönence yeni bölümü ile ekrana geliyor.

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Yayınlanan ikinci bölüm tanıtımları ile seyri yüksek bir bölümün sinyalini veren dizinin yeni bölümüne Gülce’nin kaybolması ve Gece, Emir ve Özgür’ün arasında yaşanacak olaylar damgasını vuracak. Gülce'nin kaybolmasıyla olaylar hızla gelişir. Gülce, Alican'ın yanına gitmek için otogara gider, otobüse binerken telefonunu düşürür. Kimse Gülce'ye ulaşamaz. Gülce’yi kim, nasıl bulacaktır?

Bu sırada Emir ve Gece arasında Özgür yüzünden kıskançlık krizleri yaşanmaktadır. Gece'nin Emir’e isyan ederek ağlaması, ikilinin arasındaki gerilimi bambaşka bir noktaya taşır. Yaşanan tüm bu olayların üzerine Emir’in başına talihsiz olay hepsinin hayatında farklı değişikliklere sebep olacaktır.

Gece, Özgür ve Emir arasında neler yaşanacak

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence heyecan dolu yeni bölümü ile 11 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Dönence#Serdar Gözelekli#Sümeyye Aydoğan

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