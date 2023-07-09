Gece, Özgür ve Emir arasında neler yaşanacak?

Haberin Devamı

Yayınlanan ikinci bölüm tanıtımları ile seyri yüksek bir bölümün sinyalini veren dizinin yeni bölümüne Gülce’nin kaybolması ve Gece, Emir ve Özgür’ün arasında yaşanacak olaylar damgasını vuracak. Gülce'nin kaybolmasıyla olaylar hızla gelişir. Gülce, Alican'ın yanına gitmek için otogara gider, otobüse binerken telefonunu düşürür. Kimse Gülce'ye ulaşamaz. Gülce’yi kim, nasıl bulacaktır?

Bu sırada Emir ve Gece arasında Özgür yüzünden kıskançlık krizleri yaşanmaktadır. Gece'nin Emir’e isyan ederek ağlaması, ikilinin arasındaki gerilimi bambaşka bir noktaya taşır. Yaşanan tüm bu olayların üzerine Emir’in başına talihsiz olay hepsinin hayatında farklı değişikliklere sebep olacaktır.

Haberin Devamı

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence heyecan dolu yeni bölümü ile 11 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…