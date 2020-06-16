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Gardırop Savaşları Yalçın Zaman kimdir?
Gardırop Savaşları programının tekrarlarıyla birlikte Yalçın Zaman bir kez daha gündeme gelen isimlerden oldu. Yarışmanın stil danışmanlığını yapan Yalçın Zaman’ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Gardırop Savaşları Yalçın Zaman kimdir?
1991 İstanbul doğumlu Yalçın Zaman, Ege Üniversitesi'nde Tasarım ve Moda eğitimi aldı. Üç yıldır stil danışmanlığı yapmakta olan Yalçın Zaman, Ece Seçkin ve İrem Derici gibi ünlü isimlerin sahne kostümlerini tasarlamıştır. 2016 yapımı Raşit Bağzıbağlı, Gül Gölge, Ayşe Brav'ın jüri koltuğuna oturduğu Gardırop Savaşları’nda stil danışmanlığını üstlenmişti.
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