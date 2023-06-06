Gamze Yücel’in acı dolu öyküsü herkesi gözyaşlarına boğdu…

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Bundan 10 yıl önce kaçarak evlendiğini söyleyen Gamze: “Aşık oldum ve evlendim. Eşimin tarafı da apar topar düğün yapmak zorunda kaldı. Kayınpederim parası olmadığı için bana evin ahırında düğün yaptılar.” dedi. Bu itiraftan sonra herkes şaşkınlığını gizleyemedi. Gamze’nin, “Ahırdan inekleri çıkardılar. Yerdeki gübreleri süpürdükten sonra gelinliğimi giyip düğün yaptım.” şeklindeki açıklamaları diğer gelin ve kayınvalideleri de gözyaşlarına boğdu.

Film gibi hayat hikayesi…

Genç gelinin yaşadıkları bununla da kalmadı. Gamze Yücel evlendikten 1,5 sene sonra eşinin bir kaza sonrası bacağını kaybettiğini de aktardı. 1 yaşındaki bebeğiyle ortada kaldığını anlatan Gamze, devamında anlattığı olaylarla stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Genç gelinin hayatından kesitlerGelinim Mutfakta’nın diğer bölümlerinde ekranlara gelecek.

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Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D’de…