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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'la evleniyor

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#Lucas Torreira#Devrim Özkan#Galatasaray
Galatasarayın yıldızı Lucas Torreira oyuncu sevgilisi Devrim Özkanla evleniyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 08:09

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira’nın oyuncu sevgilisi Devrim Özkan’a evlenme teklif ettiği konuşuluyor.

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Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ünlü oyuncu Devrim Özkan'a aşkını ilan etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Torreira, yeni dizisinin çekimlerine başlayan sevgilisi Devrim Özkan’a çiçek yollayarak jest yapmış ve çiçeğin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşmıştı.

Çiçeğin üzerindeki İspanyolca notta şöyle yazıyordu: “Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın.”

Galatasarayın yıldızı Lucas Torreira oyuncu sevgilisi Devrim Özkanla evleniyor

EVLENİYORLAR

Hız kesmeden devam eden aşkta mutlu son çok yakın. İddiaya göre sevgililer, Süper Lig sezonunun bitmesinin hemen ardından nikâh masasına oturacak. Ünlü çiftin İstanbul ve Uruguay’da iki ayrı düğün yapacağı söyleniyor.

 

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#Lucas Torreira#Devrim Özkan#Galatasaray

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