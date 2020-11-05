Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları oyuncu kadrosu

Galaksinin Koruyucuları 2 filmi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor...

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Chris Pratt,Zoe Saldana,Dave Bautista gibi isimler bulunuyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 KONUSU

Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.