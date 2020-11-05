Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları oyuncu kadrosu
Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Galaksinin Koruyucuları 2 filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmde eski kadro Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Batuista, Bradley Cooper ve Vin Diesel yerini korurken Kurt Russell da filme yeni dahil olan isimlerden oldu. İşte detaylar...
Galaksinin Koruyucuları 2 filmi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor...
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında Chris Pratt,Zoe Saldana,Dave Bautista gibi isimler bulunuyor.
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 KONUSU
Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.
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