MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGalaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları oyuncu kadrosu
GeriTelevizyon Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları oyuncu kadrosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları oyuncu kadrosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları oyuncu kadrosu
Abone Olgoogle-news

Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Galaksinin Koruyucuları 2 filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmde eski kadro Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Batuista, Bradley Cooper ve Vin Diesel yerini korurken Kurt Russell da filme yeni dahil olan isimlerden oldu. İşte detaylar...

Galaksinin Koruyucuları 2 filmi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor...

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Chris Pratt,Zoe Saldana,Dave Bautista gibi isimler bulunuyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 KONUSU

Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle