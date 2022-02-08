Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kim, konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncu kadrosu ve karakterler

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Yapımcılığını Marvel Studios'un dağıtımını ise Walt Disney Studios Motion Pictures'ın yaptığı Galaksinin Koruyucuları 2 Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Film severler tarafından merak edilen Galaksinin Koruyucuları 2 konusu ve oyuncuları bilgisi haberimizde...

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Galaksinin Koruyucuları 2'de Koruyucular Peter Quill'e babası hakkında daha fazla bilgi öğrenmesi için yardımcı oluyor.

Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 OYUNCULARI KİM?

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Galaksinin Koruyucuları 2, yapımcılığını Marvel Studios'un dağıtımını ise Walt Disney Studios Motion Pictures'ın yaptığı, Marvel Comics süper kahraman takımı Galaksinin Koruyucuları'ndan uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmidir. Film 2014 yapımı Galaksinin Koruyucuları filminin devamı olup Marvel Sinematik Evreni'ndeki on beşinci filmdir. James Gunn tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel (seslendirme), Bradley Cooper (seslendirme), Michael Rooker, Karen Gillan, Sean Gunn, Glenn Close, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan ve Kurt Russell yer almaktadır.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Chris Pratt, Peter Quill / Star-Lord: Yarı insan yarı yaratık olan, Galaksinin Koruyucuları'nın çocukken Dünya'dan kaçırılan ve Ravagers denilen hırsız ve kaçakçı yaratık topluluğu tarafından büyütülen önderi. Pratt, Marvel ile çok film sözleşmenin bir parçası olarak döndü.

Zoe Saldana,Gamora: Koruyucuların, geçmişteki suçları için kefaret arayan, yabancı dünyadan yetim üyesi. Kişisel katili olması için Thanos tarafından eğitildi.

Dave Bautista, Yok edici Drax: Ailesini öldürdüğü için Thanos'a karşı intikam arayan, Koruyucuların savaşçı üyesi. Bautista senaryoyu ilk okuduğunda önceki taslakların aksine senaryonun son sürümünü beklemeyi tercih etti.

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Vin Diesel, Groot: Rocket'in suç ortağı olan, Koruyucuların ağaca benzer, insansı üyesi.

Bradley Cooper, Rocket: Kelle avcısı, paralı asker ve silah ustası, savaş taktikçisi, mühendislik yapan Koruyucuların Rakun üyesi. Sean Gunn bir kez daha karakter için film sırasında dublörlük yaptı.

Michael Rooker, Yondu Udonta: Ravagers'in önderi olan mavi tenli haydut.

Karen Gillan, Nebula: Gamora ile kardeş olarak büyüyen, Thanos'un evlatlık kızı.

Sean Gunn, Kraglin: Yondu'nun Ravagers'deki ilk dostu.

Kurt Russell, Quill'in babası