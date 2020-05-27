Fulden Uras kimdir nereli ve hastalığı nedir?

Kariyeri boyunca pek çok film ve dizide yer alan, müziğe de gönül veren Fulden Uras, tedavi sürecinde çektiği acı nedeniyle sosyal medyadan destek istedi. Daha önce bağırsak kanserini atlatan Fulden Uras, bu kez meme kanseri ile mücadele ediyor. Peki, Fulden Uras kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

FULDEN URAS KİMDİR?

Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.

FULDEN URAS'IN HASTALIĞI NEDİR?

Meme Kanseri nedeniyle tedavi gören Fulden Uras, sağlık durumunu da Instagram'da yayınladığı video ile takipçileri ile paylaştı.

"Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum.Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "

Fulden Uras’ın erkek arkadaşı Burak Buluç, ameliyat sonrası açıklama yaptı. Uras’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Buluç, “Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce de 17 kez aynı ameliyatı olmuştu. Patolojionuçları hep temiz çıkıyor ama hastalık tekrarlıyor. 1 sene sonra yine tekrarladı. Şu an kendisi iyi. Göğsün içi boşaltıldı, drenaj takıldı (Göğüs tüpü). Doktor bey bir ameliyat daha yapıp tamamen göğsün içini boşaltacağını söyledi, Fulden hanım gerekirse bütün göğsümü alsın da yeterki bu acıdan kurtulayım diyor. Daha sonra göğüs için gerekli estetik hamleler yapılır” diye konuştu.

FULDEN URAS ALBÜMLERİ

Belliydi Zaten (1995)

Bensiz Olsun (2000)

Cici (2004)

Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)

On (2009)

FULDEN URAS FİLMLERİ