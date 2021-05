Friends ne zaman yayınlanacak? İşte Friends: The Reunion yayın tarihi ve tanıtım videosu!

Friends: The Reunion özel bölüm tarihi belli oldu. ABD'li prodüksiyon şirketi HBO, Friends Friends: The Reunion için ilk tanıtım videosunu yayınladı. 1994 2004 yılları arasında devam eden dizi özel bölümü ile ekranlara gelecek. Merakla beklenen proje HBO Max'in lansmanının birinci yıl dönümünde, normal yayınlanması planlanan zamandan tam bir yıl sonra yayında olacak. Friends: The Reunion 27 Mayıs'ta gösterime girecek.

Friends: The Reunion ne zaman yayınlanacak?

Friends: The Reunion'ın 27 Mayıs'ta HBO Max'te gösterime gireceği açıklandı.

Friends: The Reunion Oyuncuları kimler?

HBO tarafından yapılan duyuruda, 'The Reunion' adı verilen özel bölümde ana karakterlerin yanı sıra David Beckham, Lady Gaga, Reese Witherspoon, Cara Delevigne, Justin Bieber ve Kit Harrington gibi isimler yer alacak.

​İlk bölümü 22 Eylül 1994 tarihinde yayınlanan dünyaca ünlü dizinin son bölümünün üzerinden 15 yılı aşkın zaman geçti.

Tanıtım videosu yayınlandı

HBO sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En Sevdiklerimizi Yeniden Bir Arada Gördüğümüz Yer.#FriendsReunion sadece 27 Mayıs'ta geliyor @HBOMax" mesajını paylaştı.

The One Where We Get to See Our Favorites Back Together Again. The #FriendsReunion is coming on May 27 only on @HBOMax. pic.twitter.com/HDIFOEXcxu