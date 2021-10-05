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Free Guy ne zaman çıkacak ve vizyona girecek sorusuna yanıt arayan izleyiciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İlgi çekici bir konuya sahip olan film, pandemi koşulları nedeniyle bir süredir vizyona giremiyordu. Peki, Free Guy ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

FREE GUY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Free Guy, Ağustos ayı içerisinde vizyona girdi. Filmin vizyon süresinin sona ermesinin ardından pek çok izleyici, online içerik platformlarına geliş tarihini sorgulamaya başladı. Free Guy filminin bu platformlarda yayın süreci ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Free Guy filminin konusu;

Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı Free Guy, hayata fazlaca pozitif bakan banka memuru Guy'ın, rutin bir şekilde gerçekleşen banka soygunlarından biri esnasında, bir açık dünya video oyununda NPC (Oyuncular tarafından oynanmayan karakter) olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Sanal dünya oyununda bir arka plan oyuncusu olduğunu keşfeden banka memuru Guy, kendi hikayesinin kahramanı olmaya ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Sınırların olmadığı bir dünyada, çok geç olmadan artık kendi dünyasını kurtaran bir adam olmaya kararlıdır.