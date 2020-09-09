Fleabag dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Fleabag oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Fleabag dizisi oyuncuların, yönetmenin ve senaristin başarılarından dolayı altı Emmy ödülüne hak kazandı. Ayrıca dizi, final sezonu sayesinde en fazla aday gösterilen dizi olma rekorunu da kırdı. Dizi çekimleri Londra’da gerçekleştirilen dizide bir kadının hayat mücadelesinde yaşadığı günlük olaylar konu edildi.

Fleabag Dizisinin Konusu Nedir?

30’lu yaşlarını süren ve takma ad olarak Fleabag’i kullanan bir kadının yaşamından hikayeler aktaran dizi Londra’da geçmektedir. Fleabag’in arkadaşıyla beraber işlettiği bir kafesi vardır. Arkadaşı intihar ettikten sonra onun anısını yaşatmak için kafeyi işletmeye devam eder. Hayatına giren çıkan erkeklerle ilişkileri ve aile bireyleri ile yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Genellikle ablası ile bir rekabet halindedir. Üvey annesiyle olan ilişkisi de ön plandadır. Dizinin en ilgi çeken yanlarından birisi de Fleabag’in bazı sahnelerde direk izleyici ile konuşmasıdır. Fleabag, hayata karşı tek başına ayakta durma gayreti göstermektedir. Daha çok gündelik olayların konu edildiği dizi bir tür komedi dramasıdır.

Fleabag Kaç Bölüm ve Sezon?

Fleabag dizisi 2016 yılında ilk sezonuyla 6 bölüm şeklinde yayımlanmıştı. Final bölümü ucu açık bırakıldığı için izleyiciler ikinci sezonun gelmesini bekliyordu. Ardından ikinci sezonuyla 2019 yılında dizi final sezonu yayınlayarak izleyiciye veda etti. Toplam 2 sezon ve 12 bölümden oluşan Fleabag dizisinin bölüm süreleri ortalama 27 dakikadır.

Fleabag Oyuncuları Kimler?

Fleabag dizisinin birinci ve ikinci sezonlarında oyuncu olarak ortak isimlerin dışında farklı isimler de yer almaktadır. Başrol oyuncusu değişmemektedir.

Fleabag dizisinin birinci sezondaki oyuncu kadrosu:

Phoebe Waller Bridge (Fleabag)

Brett Gelman (Martin)

Sian Clifford (Claire)

Jenny Rainsford (Boo)

Hugh Dennis (Bank Manager)

Jamie Demetriou (Bus Rodent)

Bill Paterson (Dad)

Hugh Skinner (Harry)

Olivia Colman (Godmather)

Fleabag dizisinin ikinci sezondaki oyuncu kadrosu:

Phoebe Waller Bridge (Fleabag)

Andrew Scott (The Priest)

Sian Clifford (Claire)

Olivia Colman (Godmather)

Bill Paterson (Dad)

Hugh Skinner (Harry)

Brett Gelman (Martin)

Jenny Rainsford (Boo)

Fleabag Yönetmeni Kimdir?

Fleabag dizisinin yönetmeni aynı zamanda başrol oyuncusu olarak Fleabag’i canlandıran Phoebe Waller Bridge’dir. Dizinin yazarı da olan Phoebe Waller Bridge, Emmy Ödüllerinde En İyi Yönetmen Ödülüne de hak kazanmıştır. Dizinin görüntü yönetmenleri ise Tony Miller ve Laurie Rose’dur.

Fleabag Yapımcısı Kimdir?

Fleabag dizisinin yapımcıları; Jack Williams, Harry Williams, Lydia Hampson, Hsinyi Liu, Adam Browne, Joe Lewis ve Phoebe Waller Bridge’dir.

Fleabag Senaristi Kimdir?

Fleabag dizisi, Phoebe Waller-Bridge’in aynı ismi taşıyan tiyatro oyununun ardından yine onun tarafında senaryosu yazılarak diziye uyarlanmıştır.