Five Feet Apart dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Five Feet Apart oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Romantik ve dram konulu bir film olan Five Feet Apart konusu ile pek çok izleyicinin beğenisine sunulmuştur. Ülkemizde de pek çok kişi tarafından takip edilen Five Feet Apart filminin kaç bölümden oluştuğu merak konusu olmuştur.

Five Feet Apart Dizisinin Konusu Nedir?

Five Feet Apart dizisi iki tane hasta gencin yollarının kesişmesi sonucunda yaşadıklarını ele alır. Hastanede kesişen hayatları ile bambaşka bir dünyaya açılırlar. Stella Grant 17 yaşında olan bir genç kızdır. Yaşıtlarının aksine bilgisayara bağımlı olan ve hayatının büyük bölümünü hastanede geçiren Stella Will Newman ile tanıştıktan sonra hayatı bambaşka bir hal almaktadır.

Bu ikili hastanede tanıştıktan sonra birbirleri ile etkilenirler. Fakat Stella'nın hastalığı onlar için büyük engeldir. Bu nedenle aralarına mesafe koymaları gerekir. Fakat onlar sınır koymak yerine birbirleri ile vakit geçirirler ve sınırlamaların dışında çıkarlar. Stella yavaş yavaş Will'i son nefesini verene kadar yaşaması için ikna etmeye çalışacaktır.

Five Feet Apart Kaç Bölüm ve Sezon?

Five Feet Apart filmi romantik dram konulu bir filmdir. Toplamda 1 saat 57 dakika sürmektedir. 2019 yapımı olan Five Feet Apart filmi İngiliz yapımıdır.

Five Feet Apart Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Five Feet Apart filminin başrol oyuncuları Will rolü ile Cole Sprouse ve Stella rolü ile Halet Lu Rizharsdon'dur. Five Feet Apart filminin oyuncu kadrosunun filmdeki isimleri ile gerçek isimleri şu şekilde belirtilmiştir:

- Cole Sprouse filmde Will rolünü üstlenmiştir.

- Halet Lu Rizharsdon ise filmde Stella rolünde oynamaktadır.

- Moisês Arias ise filmde Poe rolünü oynamaktadır.

- Claire Forlani ise Meredith rolüne sahiptir.

- Parminden Hagra ise Dr. Hamid rolünde oynamıştır.

Five Feet Apart Yönetmeni Kimdir?

Five Feet Apart dizisi 2019 yılında yayınlanmış ve dram konulu bir dizidir. Oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük beğeni toplayan Five Feet Apart film sevenlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Yaklaşık 2 saat süren Five Feet Apart filminin yönetmeni Justin Baldoni'dir.

Five Feet Apart Yapımcısı Kimdir?

Five Feet Apart dizisinin 3 farklı yapımcı bulunmaktadır. Justin Baldoni ve Christopher Schulman filmin yapımcılardır. Ayrıca filmde Christopher H. arner ise idari yapımcı görevinde bulunmaktadır.

Five Feet Apart Senaristi Kimdir?

2019 yapımı olan bir film kısa bir süre önce çekilmiş olsa da oldukça heyecan veren bir film olmuştur. Five Feet Apart filminin iki farlı senaristi bulunur. Bunlar Mikki Daughtr ve Tobias Laconis olmaktadır.