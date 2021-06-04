Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan bulundu mu? Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan'ın kaybında son gelişmeler

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün ortadan kaybolmasının ardından gün yüzüne çıkan detaylar kan donduruyor. Resmi olarak boşansalar da beraber yaşayan eşlerden bir iz aranıyor. Çiftin oğulları Yusuf Turhan, kendisiyle aynı adı taşıyan amcası Yusuf Turhan'ı suçlamaya devam ediyor. Görgü tanıklarının ifadeleri ve ardından ortaya çıkan detaylar da amca Yusuf Turhan'ı zor durumda bırakacak cinsten.

Abla Meliha Karakuş'tan şoke eden iddia!



Kız kardeşleri Havva'nın ölümünden sorumlu tutulan Mehmet – Yusuf Turhan kardeşlerle ilgili tanık ifadeleri de tüyler ürpertici. Mehmet ve Yusuf Turhan'ın büyük ablası Meliha Karakuş sessizliğini bozarak Müge Anlı'ya konuştu. Büyük abla, "Havva'yı annemin isteğiyle Mehmet ve Yusuf öldürdü" dedi. Mehmet ve Yusuf Turhan'ın suçta da kazançta da beraber olduklarını ifade eden Karakuş, iki kardeşin mal paylaşımı nedeniyle bu duruma geldiğini söyledi.

Kardeşi Mehmet'in durumunu önemsemediğini ifade eden abla Karakuş, gelinleri Firdevs Öztürk için ağladı. Öztürk'ün olaylarla hiçbir bağlantısı olmadığını dile getiren Karakuş, Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'a yönelik sözlerinin fitili ateşlediğini belirtti.

"Babam, amcamı 18 yılın hesabını sormakla tehdit etti"



Mehmet Turhan'ın oğlu Yusuf Turhan, "Mal yüzünden bozuştular ama Mehmet malı alsa da 18 yılın hesabını soracağını söylemişti" ifadelerini kullandı. Babasının kendilerini amcasına emanet ettiğini vurgulayan Turhan, amcasının yaptıklarının Mehmet Turhan'ı kızdırdığını söyledi. Kendisini büyüten, dert ortağı annesini bulmak istediğini açıklayan Yusuf Turhan, bu kayıptan amcasını sorumlu tuttu.

Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan amca Yusuf Turhan'ın cezaevi arkadaşının verdiği detaysa şaşırttı. Yusuf Turhan'ın kendisine "Kız kardeşimi ağabeyimle birlikte öldürüp kuyuya attık" dediğini ifade eden cezaevi arkadaşı, cesedin Konya'nın Çumra ilçesinde bir kuyuya atıldığını iddia etti.

Mehmet Turhan ve boşandığı eşi Firdevs Öztürk'le ilgili tüm gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında ele alınırken kayıp kız kardeş Havva'nın nerede olduğu da merak ediliyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?