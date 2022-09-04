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Fırat Parlak: Eve dönmek için can atıyorum

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#Fırat Parlak#Burcu Kara#Tolga Çevik
Fırat Parlak: Eve dönmek için can atıyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 12:52

Hülya Koçyiğit’in programına konuk olan Fırat Parlak, eşi Burcu Kara’ya olan aşkını anlattı: “Çok zarif birisi ve gerçekten bir eş olarak çok mutlu ediyor beni.”

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HÜLYA Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk olan yapımcı, senarist ve yönetmen Fırat Parlak, eşi Burcu Kara’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Parlak, ünlü oyuncu için “Burcu ile aile olmak çok güzel. Çok zarif birisi ve gerçekten bir eş olarak çok mutlu ediyor beni. Allah razı olsun ondan. Ben evimden çok mutlu ayrılıyorum ve evime dönmek için can atıyorum. Bu çok önemli bir şey” dedi.

Fırat Parlak: Eve dönmek için can atıyorum

2016 yılında evlenen Fırat Parlak ve Burcu Kara, ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

TOLGA ZEKÂSINI VÜCUDUNA YANSITIYOR

* Fırat Parlak, “Komedi Dükkanı” ve “Arkadaşım Hoş Geldin” programlarında birlikte çalıştığı Tolga Çevik hakkında da konuştu:

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“İnanılmaz zeki ve çok iyi oyuncu. Zekâsını vücuduna da yansıtan bir adam. Söylediğim her şeyin üç fazlasını veriyor. Tolga benim hayatımın bir parçası. Sahneye Tolga geldiğinde seyircinin alkışı sırasında çok heyecanlanıyorum. Tolga’nın bu kadar çok sevilmesinden gurur duyuyorum. 16 yıl oldu, işin bu noktaya gelmesine de inanamıyorum.”

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