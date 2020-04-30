Firardayız filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Firardayız filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Tolga Baş'ın üstlendiği, Yücel Öztürk'ün ise kaleme aldığı Firardayız'ın başrollerini Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ paylaşıyor. Üçlüye kadroda Burcu Binici, Mehmet Özgür, Ayhan Rüzgar, Lemi Filozof, Hacı Ali Konuk, Melisa Şalgam, Yunus Derli, Osman Kot, Metin Çelik, Mehtap Bayri, Tekin Temel eşlik ediyor.

FİRARDAYIZ FİLMİ KONUSU

Firardayız, hapishaneden kaçan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Ekrem, Salim ve Nuri'nin hapisten çıkmalarına kısa bir süre kalmıştır. İçerde kendileri için "Baba" figürü olan Piri Babanın zor duruma düştüğünü öğrenirler ve bir an önce hapisten çıkmak için kaçış planı yaparlar. Yaptıkları fantastik planları uygulamaya sokarak hayatlarını daha da karmaşık hale getiren grup, bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler diğer tarafta ise Burcu adındaki kadın bir mafya ile baş etmek zorunda kalacaktır.