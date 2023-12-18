Figen ve Kenan nikah masasına oturuyor!

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Figen, Kenan'la oturduğu nikah masasında Mustafa'nın yolunu gözlerken Mustafa, işkence altındadır. Bir şekilde kurtulup Figen'in yanına gelen Mustafa, aşkı için geç kaldı mı? Sevda Efkan’ın elinden kurtuldu mu?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.



Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!