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Figen ve Kenan nikah masasına oturuyor!

Güncelleme Tarihi:

#Dilek Taşı#Salih Bademci#Kanald
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 12:05

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yaşanan olayları farklı bir bakış açısıyla ekrana getiren Dilek Taşı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

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Figen, Kenan'la oturduğu nikah masasında Mustafa'nın yolunu gözlerken Mustafa, işkence altındadır. Bir şekilde kurtulup Figen'in yanına gelen Mustafa, aşkı için geç kaldı mı? Sevda Efkan’ın elinden kurtuldu mu?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Figen ve Kenan nikah masasına oturuyor

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

 

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#Dilek Taşı#Salih Bademci#Kanald

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