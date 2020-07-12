Fettah Can isminin hikayesini Çok Akustik’ te anlattı...

Fettah Can, ismiyle ilgili “Fettah, kapılarını açan karmaşıklıkları çözen demek, ismimin karşılığını taşıyor muyum bilmiyorum ama karmaşık bir durum olduğunda çözen bir halim var” dedi. Aynı zamanda yine ismi ile ilgili yaşadığı komik anısını da programda paylaştı.

Çok Akustik yeni bölümü ile 18 Temmuz Cumartesi gecesi saat 23.45’de Kanal D’de...