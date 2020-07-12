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Haber Giriş: 12.07.2020 - 15:22,Son Güncelleme:

Fettah Can isminin hikayesini Çok Akustik’ te anlattı...

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Fettah Can isminin hikayesini Çok Akustik’ te anlattı...
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Kanal D’nin müzik-eğlence programı “Çok Akustik", yeni bölümü ile ekrana geldi. Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı programın bu bölümüne Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu konuk oldu.

Fettah Can, ismiyle ilgili “Fettah, kapılarını açan karmaşıklıkları çözen demek, ismimin karşılığını taşıyor muyum bilmiyorum ama karmaşık bir durum olduğunda çözen bir halim var” dedi. Aynı zamanda yine ismi ile ilgili yaşadığı komik anısını da programda paylaştı.
Çok Akustik yeni bölümü ile 18 Temmuz Cumartesi gecesi saat 23.45’de Kanal D’de...

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