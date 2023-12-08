Fenerbahçe’nin tarihi bu filmde

Filmin yapımcıları ANS Prodüksiyon ve Evrensel Productions, döneme uygun mobilya ve aksesuvarların bulunması ile mekân inşası için beş ay boyunca elli kişilik bir sanat ve teknik ekiple çalıştı. İzmit Seka Platosu’nda 20 bin metrekarelik bir alana Papazın Çayırı, Topçu Kışlası/Taksim Stadı, Kuşdili Lokali/Fenerbahçe Kulüp Binası ve Gülistan Gazinosu sıfırdan aslına uygun şekilde plato kurularak yeniden inşa edildi.TAKSİM STADI DA YER ALDI
Fenerbahçe’nin tarihindeki önemli anı anlatan “Zaferin Rengi
”, 1914-1932 yılları arasında Kuşdili Lokali-Fenerbahçe Kulüp Binası’nı, 130 yıldır binlerce maça ev sahipliği yapan Papazın Çayırı ve son olarak 1922’de Fenerbahçe’nin zaferin rengini İstanbul’un bir yakasından diğerine taşımak için maça çıktığı Taksim Stadı’nı aynı gerçeklikle izleyiciye sundu. “Zaferin Rengi”nde Kubilay Aka ve Gülper Özdemir’in yanı sıra ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri ve Birce Akalay yer alıyor.