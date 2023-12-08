Fenerbahçe’nin tarihi bu filmde

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Filmin yapımcıları ANS Prodüksiyon ve Evrensel Productions, döneme uygun mobilya ve aksesuvarların bulunması ile mekân inşası için beş ay boyunca elli kişilik bir sanat ve teknik ekiple çalıştı. İzmit Seka Platosu’nda 20 bin metrekarelik bir alana Papazın Çayırı, Topçu Kışlası/Taksim Stadı, Kuşdili Lokali/Fenerbahçe Kulüp Binası ve Gülistan Gazinosu sıfırdan aslına uygun şekilde plato kurularak yeniden inşa edildi.