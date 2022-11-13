Kanal D’ye bir ödül de Felis’ten geldi

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Kanal D iş birliği ile gerçekleşen projeler sektörde ses getirmeye devam ediyor. Reklamcılar Derneği tarafından geçenlerde 34’üncüsü düzenlenen Kristal Elma ödül töreninde, Siemens ve Bepanthol markaları ile 2 farklı proje için 3 ödül kazanan Kanal D, bu kez de Felis Ödülü’ne layık görüldü.

Reklam, pazarlama ve iletişim sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı geceye, Kanal D Reklam Grup Başkanlığına bağlı proje ekibi ile katıldı.

Medya dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı geceye, Kanal D Reklam Grup Başkanlığına bağlı proje ekibi ile katıldı.