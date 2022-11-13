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Kanal D’ye bir ödül de Felis’ten geldi

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#Kanal D#Felis Ödülü#Camdaki Kız
Kanal D’ye bir ödül de Felis’ten geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 12:38

Kanal D, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen 17. Felis Ödül Töreni’nde Camdaki Kız dizisinde gerçekleştirdiği Bepanthol SensiDaily ’’Pera'nın Cilt Hikayesi’’ projesiyle ‘’Senaryolu en iyi markalı içerik uygulaması’’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

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Kanal D iş birliği ile gerçekleşen projeler sektörde ses getirmeye devam ediyor. Reklamcılar Derneği tarafından geçenlerde 34’üncüsü düzenlenen Kristal Elma ödül töreninde, Siemens ve Bepanthol markaları ile 2 farklı proje için 3 ödül kazanan Kanal D, bu kez de Felis Ödülü’ne layık görüldü.

Reklam, pazarlama ve iletişim sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı geceye, Kanal D Reklam Grup Başkanlığına bağlı proje ekibi ile katıldı.

Kanal D’ye bir ödül de Felis’ten geldi

Medya dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı geceye, Kanal D Reklam Grup Başkanlığına bağlı proje ekibi ile katıldı.

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#Kanal D#Felis Ödülü#Camdaki Kız

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