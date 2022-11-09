Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Fedon, Ziynet Sali ve Nilgün Belgün Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Şarkılar Bizi Söyler#Fedon#Ziynet Sali
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 10:53

“Biraz pop biraz taverna” konseptli program yine çok eğlendirecek.

Haberin Devamı

Kanal D’nin, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler yine çok izlenecek bir bölüm ile ekrana geliyor.

Programın cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne Fedon, Ziynet Sali ve Nilgün Belgün konuk oluyor.

Fedon, Ziynet Sali ve Nilgün Belgün Şarkılar Bizi Söylere konuk oluyor

Taverna müziği denince ilk akla gelen isimler arasında yer alan Fedon, Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Ziynet Sali ve ünlü oyuncu Nilgün Belgün’ün konuk olacağı bölüm, izleyicilere müzik ziyafeti yaşatmasının yanı sıra eğlenceli anları ile de kahkahaya boğacak.

Haberin Devamı

Şarkılar Bizi Söyler, “Biraz pop biraz taverna” konseptli bölümü ile 12 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Fedon, Ziynet Sali ve Nilgün Belgün Şarkılar Bizi Söylere konuk oluyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şarkılar Bizi Söyler#Fedon#Ziynet Sali

BAKMADAN GEÇME!

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

#Mısır

BAKMADAN GEÇME!

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

#Mısır