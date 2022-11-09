Fedon, Ziynet Sali ve Nilgün Belgün Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor

Haberin Devamı

Kanal D’nin, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler yine çok izlenecek bir bölüm ile ekrana geliyor.

Programın cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne Fedon, Ziynet Sali ve Nilgün Belgün konuk oluyor.

Taverna müziği denince ilk akla gelen isimler arasında yer alan Fedon, Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Ziynet Sali ve ünlü oyuncu Nilgün Belgün’ün konuk olacağı bölüm, izleyicilere müzik ziyafeti yaşatmasının yanı sıra eğlenceli anları ile de kahkahaya boğacak.

Haberin Devamı

Şarkılar Bizi Söyler, “Biraz pop biraz taverna” konseptli bölümü ile 12 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…