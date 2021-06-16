Fatma Çelik kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'daki Fatma Çelik olayının detayları

6 kardeşli bir aileden gelen Fatma Çelik, 13 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Kardeşinin kaybında 25 yaş büyük olan patronundan şüphelenen abla Fatma Çelik, Müge Anlı’ya başvurdu. Denizli’de çalıştığı mekanın sahibiyle birliktelik yaşayan Fatma Çelik’in sık sık şiddet gördüğü iddia edildi. Sevgilisine “Sen beni aldatınca ben de seni üç kişiyle aldattım” diyen Fatma Çelik’in ailesi erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğüne inanıyor.

Yaşanılanlarla ilgili konuşan anne; "Benim kızım giderken bana bir şey olursa Veli'den bil dedi ve zinnet eşyalarını bıraktı. Ben üç -dört defa davacı oldum. Adam beraber olduklarını bile inkar ediyormuş. " dedi.

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